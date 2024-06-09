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Миногарова об участии в экстремальном шоу: «Трудно, жестко, нервно»

Модель Миногарова заявила, что ей было тяжело на съемках шоу «Сокровища императора»

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minogarova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и телеведущая Мария Миногарова призналась в беседе с Hello!, что ей было очень тяжело на съемках экстремального шоу «Сокровище императора».

Миногарова призналась, что столкнулась со «всеми очевидными» сложностями и подводными камнями. Она назвала участие в проекте «трудным, жестким, нервным и долгим».

«Это совершенно не мой стиль: ни жизни, ни настроения. Я боюсь соревнований, всю жизнь боялась участвовать в конкурсах, потому что с детства как-то сразу с этим не пошло. Есть игроки, которые желают победить и доказать, что лучше всех прыгают и бегают, как в нашем случае, быстрее всех собирают зонтики и везут козу через речку. Но у меня таких амбиций никогда не было», — поделилась модель.

Миногарова отметила, что совсем не чувствовала себя «как рыба в воде» на съемках в Китае. Она ощущала себя «ужом на сковородке».

Миногарова отметила, что всегда отказывалась от экстремальных шоу. Так она не приняла участие в проектах «Последний герой», «Форт Боярд», «Звезды в Африке». Однако она решила сняться в «Сокровищах императора», так как на тот момент у ее возлюбленного Никиты Забелина был китайский тур.

«В перерывах между своими выступлениями Никита приезжал ко мне на съемки, и я очень радовалась. Наверное, это было самое светлое из событий всего реалити, ну и, конечно же, ошеломительный финал», — рассказала Миногарова.

Ранее Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу.

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