Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер Анисимов рассказал о своей госпитализации

Актер Анисимов признался, что попал в реанимацию после собрания в Театре сатиры

close
100%
Кадр из фильма «Балабол-2»

Актер Кирилл Анисимов подтвердил в беседе с NEWS.ru госпитализацию после собрания в Театре сатиры.

Анисимов рассказал, что ему стало плохо после собрания. Артиста увезли на скорой в реанимацию, где провели осмотр. Актер уточнил, что не терял сознание.

«Меня осмотрели, УЗИ показало, что с сердцем все хорошо, анализы вроде хорошие, то есть инфаркт сняли, как и предынфарктное состояние. Сейчас перевели в обычную палату, будут наблюдать», — отметил актер.

Анисимов уточнил, что сейчас чувствует себя хорошо. Он предположил, что ему стало плохо из-за духоты, недоедания, недосыпа и стресса.

8 июня издание mk.ru сообщило, что у Анисимова случился сердечный приступ во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова. По данным СМИ, врачи оказали первую помощь, а после госпитализировали его в больницу.

Кирилл Анисимов работает в Театре сатиры с 2022 года. В его фильмографии 11 работ. Он играл в таких проектах, как «Черная лестница», «Балабол», «Кодекс чести», «Мент в законе».

Ранее директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул свой пост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами