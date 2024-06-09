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Режиссер Астрахан рассказал о минусах жизни во Франции

Режиссер Астрахан заявил, что квартиры во Франции дороже московских

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Режиссер Дмитрий Астрахан и его жена Елена признались в шоу «Секрет на миллион», что в жизни во Франции есть свои минусы.

Астрахан заявил, что аренда квартир во Франции стоит в 1,5 раза дороже, чем в Москве. Режиссер отметил, что пока не планирует покупать собственную недвижимость за границей. По словам артиста, во Франции сложные законы и налоговая система. К примеру, там люди, которым передали в наследство недвижимость, должны сами выкупать ее у государства. Как отметила жена режиссера, это очень дорого из-за большого налога на наследство.

Супруга Астрахана добавила, что во французских домах холодно.

«Не так устроен быт, в Москве для нас норма, что дома тепло, а во Франции либо у них коллективное отопление, либо свое собственное. И так как все это дорого, в домах холодно. Очень много ограничений», — поделилась жена режиссера.

Дмитрий Астрахан начал свою карьеру в 1981 году. В его фильмографии более 50 работ. Он снимал такие проекты, как «Изыди!», «Ты у меня одна», «Судьба диверсанта».

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