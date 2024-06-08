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В Театре Сатиры сменится директор после ухода Ширвиндта

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул свой пост

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул пост руководителя учреждения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, пишет ТАСС.

»Владимир Машков назначен директором театра «Современник», он сменил на этом посту Юрия Кравца. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин также покидает свой пост», — заявил Фурсин.

Недавно в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Отмечается, что все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Ранее в театре ВШЭ отменили спектакль «Зона» о женской колонии.

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