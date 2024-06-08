«Уверен, что вытянет»: Шахназаров о назначении Машкова худруком «Современника»

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в разговоре с kp.ru положительно оценил назначение Владимира Машкова художественным руководителем «Современника».

«Я видел его последние постановки, считаю: он создал свое направление в театре. Есть все основания надеяться, что он сумеет возродить былую славу «Современника», который, скажем честно, после ухода Галины Волчек потерял свой стиль. Не было там ярких премьер. Так что это очень удачное назначение», — отметил Шахназаров.

По мнению режиссера, при Машкове в театре Олега Табакова появились удивительные и качественные спектакли. Режиссер выразил мнение, что актеру удастся возродить былую славу «Современника» после ухода экс-худрука Галины Волчек. Шахназаров заявил об оригинальности и организаторском таланте Машкова, он пожелал коллеге успеха на новой должности.

«Потенциал у него огромный. «Современник» только выиграет, только приобретет. Не сомневаюсь», — резюмировал Шахназаров.

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