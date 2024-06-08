Люся Чеботина рассказала, как переживает разрывы: «Сквозь слезы»

Певица Люся Чеботина на шоу «Утро.ТНТ» призналась, что после каждого расставания переживает эмоциональный надрыв.

«Эта песня обо мне. Ведь в ней поется о том, как я похорошела сквозь слезы, боль, разочарование и предательство. Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее, и помогает создать лучшую версию себя», — подчеркнула Чеботина.

По словам артистки, она тяжело переживает каждый разрыв, но после расставания со временем приходит в себя и понимает, что благодарна экс-возлюбленному за прожитое вместе время.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В мае 2024-го ЮрКисс заявил, что не общается с артисткой после разрыва. Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

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