Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Три дня дождя» открыла новую сцену в Лужниках

Группа «Три дня дождя» выступила на открытии новой сцены в Лужниках

close
100%
Саша Никольская

Российская рок-группа «Три дня дождя» первой выступила на открытии видовой фестивальной площадкой под открытым небом рядом со стадионом «Лужники». Мероприятие посетило более 4 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС Live Лето.

Концерт был разделен на две части: электронную и акустическую, во время которой солист Глеб Викторов пел под гитару. Накануне он признался в своем Telegram-канале, что «сильно готовился» к выступлению.

«Мы создали программу, в которой объединили сразу несколько граней «Три дня дождя»: на сцене вы сможете услышать любимые треки в акустике, как на наших сходках, так и мощные лайвы», — говорится в соцсетях коллектива.

В 2024 году группе «Три дня дождя» исполняется пять лет. Она была основана в 2019 году в столице Тывы Кызыле.

Фестивальная площадка в Лужниках — самая крупная в Москве и единственная в центре столицы. На ближайшие два месяца там запланировано более 40 мероприятий разного формата — от концертов популярных российских артистов и стендаперов до театральных постановок и детских мероприятий.

На новой сцене выступят Тося Чайкина, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Коста Лакоста, Xolidayboy, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Jony, Пелагея, GUF, Константин Хабенский, Юрий Башмет и многие другие. Также там пройдет шоу «Импровизаторы» и будет поставлена рок-опера «Юнона и Авось».

Ранее сообщалось, что группа «Три дня дождя» стала одним из хедлайнеров фестиваля «Таврида.АРТ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами