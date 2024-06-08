Группа «Три дня дождя» открыла новую сцену в Лужниках

Российская рок-группа «Три дня дождя» первой выступила на открытии видовой фестивальной площадкой под открытым небом рядом со стадионом «Лужники». Мероприятие посетило более 4 тыс. человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС Live Лето.

Концерт был разделен на две части: электронную и акустическую, во время которой солист Глеб Викторов пел под гитару. Накануне он признался в своем Telegram-канале, что «сильно готовился» к выступлению.

«Мы создали программу, в которой объединили сразу несколько граней «Три дня дождя»: на сцене вы сможете услышать любимые треки в акустике, как на наших сходках, так и мощные лайвы», — говорится в соцсетях коллектива.

В 2024 году группе «Три дня дождя» исполняется пять лет. Она была основана в 2019 году в столице Тывы Кызыле.

Фестивальная площадка в Лужниках — самая крупная в Москве и единственная в центре столицы. На ближайшие два месяца там запланировано более 40 мероприятий разного формата — от концертов популярных российских артистов и стендаперов до театральных постановок и детских мероприятий.

На новой сцене выступят Тося Чайкина, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Коста Лакоста, Xolidayboy, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Jony, Пелагея, GUF, Константин Хабенский, Юрий Башмет и многие другие. Также там пройдет шоу «Импровизаторы» и будет поставлена рок-опера «Юнона и Авось».

Ранее сообщалось, что группа «Три дня дождя» стала одним из хедлайнеров фестиваля «Таврида.АРТ».