Продюсер объяснил, почему Лобода осталась без слушателей на концерте в Латвии

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Телепрограммой» объяснил, почему слушатели ушли с концерта Светланы Лободы в Латвии.

«Светлана Лобода прекрасно понимает, что стала известной артисткой именно благодаря русскоязычным песням и русской публике. И узнали ее близлежащие страны только благодаря этому. Поэтому отказываться от данного материала она не может», — пояснил Рудченко.

Он считает, что латышам не по душе песни артистки на русском, но отказаться от них Лобода не может, потому что именно эти треки принесли ей популярность. По мнению Рудченко, сейчас концерты являются единственным способом монетизации творчества украинской певицы. Критик убежден, что исполнительница уже не раз пожалела о своем решении отказаться от российского музыкального рынка, ведь именно он был основным источником доходов Лободы.

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