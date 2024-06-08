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Анна Ардова попросила Соседова следить за речью после слов о «крупной кукляшке»

Актриса Анна Ардова попросила Соседова следить за языком на вокальном шоу

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Александр Уткин/РИА «Новости»

Актриса Анна Ардова попросила критика Сергея Соседова выражаться корректнее на телешоу «Поймай меня, если сможешь».

В рамках третьего выпуска телеведущий назвал одну из участниц проекта «крупной кукляшкой». Ардова возмутилась словам Соседова и попросила не употреблять таких слов в адрес «прекрасной барышни».

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», — высказалась Ардова.

Критик принес свои извинения и согласился со словами артистки. Соседов также заверил, что не имел в виду ничего оскорбительного и не хотел задеть участницу шоу. Телеведущий пообещал быть более избирательным в выражениях, однако следующего гостя шоу критик сравнил с «жиденьким Басковым».

Большую часть программы критик ошибался, телеведущий даже предположил, что «подмочил» свою репутацию такими ответами. Певица Наташа Королева неоднократно прислушивалась к мнению критика, из-за чего совершала те же ошибки, что и он.

Ранее Бузова впервые появилась на публике после скандала.

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