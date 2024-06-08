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Следствие нашло обвиняемого в убийстве Талькова

СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова

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Юрий Желудев/Global Look Press

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела в отношении концертного директора исполнителя Валерия Шляфмана доказало его причастность к убийству и покушению на убийство.

Следком, уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, установил, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову.

Шляфман скрылся в Израиле и в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. В 2021 году, возобновив дело, следователи пришли к выводу, что преступление было совершено умышленно.

Для установления вины Шляфмана допросили более 150 свидетелей, включая артистов, работников дворца спорта и сотрудников милиции, проведены генетические исследования. У одного из проводивших экспертизу специалистов, добавила Петренко, были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления его причастности к убийству.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В конце декабря 2022 года стало известно, что одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Талькова Элли Касимати скончалась в Греции.

Ранее режиссер Федор Бондарчук рассказал, что вместе с продюсером Сергеем Кальварским «разрабатывает фильм» про Талькова.

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