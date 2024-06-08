Богомолов рассказал об отношении к Андрею Макаревичу

Режиссер Константин Богомолов рассказал об отношении к музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) и другим уехавшим из России артистам. Его цитирует РИА Новости.

«Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или еще с кем-то из этих людей», — сказал он.

Богомолов добавил, что испытывает только брезгливость, когда уехавшие артисты позволяют себе агрессивные выпады против страны и соотечественников.

Накануне Следственный комитет начал доследственную проверку лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. После его беседы с пранкерами Лексусом и Вованом (настоящие имена Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) следователи устанавливают, есть ли в словах музыканта признаки экстремизма.

13 мая пранкеры Вован и Лексус опубликовали аудиозапись, на которой Макаревич разговаривает, как он думает, с Владимиром Зеленским. Музыкант заявил, что поддерживает Украину и негативно относится к СВО. По словам Макаревича, он не спонсирует ВСУ, но помогает пострадавшим.

Ранее дочь певицы Анастасии Заворотнюк показала редкие кадры с мамой.