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«Дикая Мята» опубликовала полную программу и карту фестиваля

У фестиваля «Дикая Мята» появилось полное расписание всех сцен

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Пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

Открытие фестиваля «Дикая Мята» состоится 14 июня в 10:00, а музыкальная программа стартует на сцене Sirena в 17:15. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия.

Уже доступна фестивальная карта и появилось полное расписание всех сцен. Их будет шесть — с рок, поп, рэп, фолк, инди и электронной музыкой. Отмечается, что на сцене Vashana Club пройдет шоу-кейс Аудиошколы DJ Грува при участии 54 диджеев.

В этом году на open-air будут доступны четыре палаточных лагеря с освещенными улицами, душевыми и санузлами. На «Дикой Мяте-2024» места под палатку продаются по номерам для удобства гостей. Кроме того, в каждом лагере установят свой ресепшн, а в одном из них в формате эксперимента будет работать доставка продуктов.

Фестиваль пройдет с 14 по 16 июня на поле в Тульской области. В программе — более 100 выступлений за три дня.

До этого сообщалось, что в первый день на сцене Sirena выступят Хаски, группы «Операция Пластилин», Polnalyubvi, а закроет вечернюю программу коллектив The Hatters. Кроме того, на фестивале выступят Вячеслав Бутусов с хитами «Nautilus Pompilius», певец Антоха МС, Нейромонах Феофан, Найк Борзов и другие артисты.

Ранее Билли Айлиш опубликовала ролик под песню «Я сошла с ума» группы t.A.T.u.

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