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Кологривый предстал в образе Маяковского: «Это было красиво»

Актер Никита Кологривый показал себя в образе Владимира Маяковского

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Пресс-служба Театра Эстрады

Актер Никита Кологривый поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского.

«Это было красиво», — подписал серию снимков звезда «Слова пацана».

На фотографиях Кологривый запечатлен в черном костюме-тройке с акцентными серебристыми полосками, белой рубашке и галстуке, а также с привычной стилю Маяковского шляпе. Кологривый отметил, что сыграет поэта в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады.

«Странные чувства. Энергия Маяковского передана точно: есть и точка в глазах, и даже что-то депрессивное»; «Потрясающий, разноплановый артист»; «Невероятно, в каждом кадре переданы разные образы Маяковского. Получилось идеально», — написали поклонники артиста в комментариях.

Недавно Кологривый раскрыл отношение к старым проектам. Актер не стал выделять конкретные работы и отметил, что каждая роль заставляет его расти и как-то умнеть.

26 мая издание theGirl сообщило, что Иван Янковский и Никита Кологривый претендуют на главные роли в российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». Издание подчеркнуло, что о планах адаптировать знаменитый американский сериал под российские реалии пока только ходят слухи.

Ранее сообщалось, что Бикович сыграет главную роль в российско-китайском шпионском фильме.

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