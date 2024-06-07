Жанна Агузарова вернется на сцену

Певица Жанна Агузарова 14 июня станет специальным гостем церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» на сцене СК «ЦСКА Арена». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.

Генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин объяснил, что организаторы долго думали, какой артист, популярный в 80-х и 90-х, мог бы стать специальным гостем и лучше всего отразить концепцию «Возвращение».

«И в какой-то момент мы поняли, что именно Жанна Агузарова на сто пятьдесят процентов будет украшением и изюминкой шоу. Жанна Хасановна — невероятно яркий, харизматичный и при этом популярный артист со своим особенным стилем», — сказал он.

Бабин также назвал Агузарову настоящей королевой русского рок-н-ролла и выразил уверенность, что ее выступление станет настоящим бриллиантом церемонии.

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