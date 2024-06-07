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«Почувствовали друг друга»: звезда «Слова пацана» об интимных сценах с Дитковските

Актер Копейкин снялся в интимных сценах с Дитковските в сериале «На автомате»

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Марс Медиа

Звезда сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о съемках интимных сцен с актрисой Агнией Дитковските в сериале «На автомате». Его цитирует издание Voice.

По словам Копейкина, они с актрисой с самого начала стали дружески общаться.

«Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнерски почувствовали друг друга», — вспомнил он.

В центре сюжета сериала режиссера Бориса Акопова «На автомате» — братья-подростки Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков). Они решили продать автоматы в даркнете, и в их историю оказываются замешаны разные жители городка: мать-одиночка Светлана (Александра Урсуляк), полицейский Басов (Николай Шрайбер), его дочь-блогерша Милена (Маргарита Галич) и другие.

Дитковските сыграла влюбленную в Рому тату-мастера Лелю — у нее также есть взрослый поклонник.

Накануне Копейкин рассказал о трудностях съемок в криминальной комедии «На автомате».

Ранее шотландка потребовала от создателей сериала «Олененок» $170 млн за использование ее образа.

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