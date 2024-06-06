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«Без полтинника коньяку жить не могут»: Лоза призвал не запрещать алкоголь артистам перед шоу

Композитор Лоза не одобрил инициативу запрещать артистам пить алкоголь

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Из личного архива Юрия Лозы

Композитор Юрий Лоза призвал не запрещать алкоголь артистам перед шоу. Его цитирует издание «Подъем».

Законопроект подготовило башкирское Госсобрание, он предполагает запрет употребления алкогольных напитков и наркотиков «до и во время проведения мероприятия» а также появления в «непристойных и оскорбительных образах».

По словам Лозы, можно собрать комиссию, которая будет решать, является образ провокационным или нет. Кроме того, добавил композитор, он понимает, что материться со сцены нельзя.

«А как алкоголь? Вы определите, что артист выпил сто грамм коньяка? Нет, конечно. Очень многие артисты говорили, что без полтинника коньяку петь не могут. И что, будете запрещать ему это?» — размышляет он.

Накануне депутат Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов, которые публично выступают на мероприятиях без ограничения для посещения по возрасту. Обращение поступило на фоне выступления Ольги Бузовой в Уфе в «полуголом виде» в День защиты детей. Артистка уже извинилась за свой наряд, отметив, что программа фестиваля была известна заранее, а на самом мероприятии детей не было из-за возрастного ограничения.

Ранее Мария Захарова назвала стратегию поведения во время культуры отмены.

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