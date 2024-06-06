Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук

Актер Вениамин Смехов дал показания во Втором Западном окружном военном суде по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом пишет РБК.

Из-за содержания спектакля «Финист Ясный Сокол» им предъявлено обвинение по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма. Смехов заявил, что в спектакле нет оправдания терроризму.

«Оправдание запрещенной организации я там никаким образом не мог ни увидеть, ни услышать», — сказал он, отметив, что и пьеса, и спектакль предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам отечества.

Он высоко оценил поставленный спектакль, назвал постановку талантливой и выразил желание посмотреть ее еще раз. Кроме того, заявил Смехов, в спектакле он не увидел оскорбления русских мужчин.

Обстоятельства, из-за которых начался суд, Смехов считает жуткими и не соответствующими истине.

«Спектакль — предупреждение об опасности терроризма», — заключил он.

В начале мая 2023 года режиссер и драматург стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года. 20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела.

Беркович и Петрийчук отказались признать свою вину. По словам Беркович, она решилась на создание спектакля только ради профилактики терроризма.

Ксения Раппопорт в суде назвала спектакль «прививкой от терроризма».

30 мая суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей.