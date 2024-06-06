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Минкульт РФ изменит правило выдачи прокатных удостоверений

Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений

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Пресс-служба министерства культуры

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко заявил в рамках ПМЭФ-2024, что ведомство планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

«[Они будут разрабатываться] совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией Президента. Будут четкие пункты», — пояснил Давиденко.

В качестве примера неуместного контента, который отчасти повлиял на решение ведомства, Давиденко назвал сериал про «скопинского маньяка». По словам чиновника, изменения вносятся для того, чтобы не допустить на выходе подобных картин, подытожив фразой: «А еще лучше — чтобы его не снимали».

Согласно предлагаемым поправкам, отметил Давиденко, при выдаче прокатного удостоверения нужно еще учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям

В сентябре 2021 года сообщалось, что Сарик Андреасян снимет сериал про «скопинского маньяка», за основу которого возьмет книгу «Исповедь узницы подземелья». Съемки планировали начать в 2022 году, однако проект по итогу не вышел.

Сарик Андреасян — автор фильмов «Беременный», «Непрощенный», сериала «Чикатило» и др.

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что в РФ нужно снимать фильмы о героях СВО.

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