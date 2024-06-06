Людмила Поргина призналась, что не может смотреть спектакли Богомолова

Актриса Людмила Поргина заявила в беседе с teleprogramma.pro, что не может смотреть постановки театрального режиссера Константина Богомолова.

Поргина назвала спектакли Богомолова «тупыми» и «бездарными».

«Это не только мое мнение, вы можете спросить у многих. Так что очень грустно. Я надеюсь, что свято место пусто не бывает и придут какие-то режиссеры, что изменится время. Но сейчас деньги правят бал», — рассказала артистка.

Богомолов славится своими резонансными и необычными спектаклями.

В октябре 2023 года Богомолов признался, что «медленно приучал» зрителей к своим работам. Он вспомнил, как в начале работы его театра люди массово уходили из зала на премьерах. По словам режиссера, с постановки «Идеальный муж» ушло 150 человек из 800, а с «Карамазовых» — 300 из 800.

Богомолов отметил, что негативная реакция публики вызывала интерес к его работам. По словам режиссера, возмущение привлекало внимание. Театральный деятель уверен, что в его профессии необходимо иметь характер, а не только талант.

Ранее Богомолов рассказал о травле уехавших из России.