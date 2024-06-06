Волочкова считает, что Вдовин задолжал ее дочери квартиру: «Сыновьям все, а ей ничего?»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что отец ее дочери Ариадны должен обеспечить наследницу недвижимостью. Ее слова передает The Voice.

«А на чьи плечи должна ложиться покупка квартиры для Ариадны? На мои? На какие деньги я ее куплю? А теперь двум его родившимся сыновьям все, а ей ничего? Опять все на меня? Нет, извините, это ответственность отца», — возмутилась танцовщица.

Волочкова напомнила, что бывший супруг Игорь Вдовин забрал у нее $3,5 млн. Он изначально отрицал долг, а потом все-таки дал расписку о том, что вернет деньги. Эту сумму, считает балерина, теперь мужчина должен Ариадне. Она уступила ей право своего долга.

«Но это такая жлобина, что вряд ли он копейку на нее потратит. А это очень несправедливо», — посетовала бывшая солистка Большого театра.

По словам Волочковой, она сказала всем своим родственникам, чтобы по финансовым вопросам они обращались к экс-супругу. Знаменитость подчеркнула, что достаточно помогла материально своей семье: она купила квартиры матери и отцу.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

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