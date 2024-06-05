Аудит показал высокий шанс закрытия Одесской киностудии

Одесской киностудии грозит прекращение существования из-за убытков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты финансового аудита Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

«Установлено, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходы или упустила такую возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн гривен (около $10 млн)», — указано в результатах аудита.

Среди недостатков отмечены задержки с получением прав на недвижимое имущество студии в элитной прибрежной зоне, а также проблемы с доходами от авторских прав на фильмы, созданные с 1955 по 1991 год.

Одесская киностудия существует с 1907 года. Здесь сняли такие советские картины, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Капитан Немо» и «Место встречи изменить нельзя».

До этого в Одессе взломали радиостанции и пустили в эфир российские песни.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.