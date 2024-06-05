Продюсер о возращении Панина: «Сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним дело»

Продюсер Павел Рудченко оценил шансы Алексея Панина вернуться в Россию. Его слова передает издание NEWS.ru.

«С такой активной антироссийской позицией Панин является гипертоксичным элементом для России», — заявил эксперт.

Рудченко усомнился, что актер найдет работу, будучи в России.

«Очень сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним какие-то вообще дела», — добавил он.

Недавно Панин в беседе с политиком Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не хочет и не будет никогда больше жить в России. Панин объяснил, что его не устраивает мышление россиян. Артист отметил, что не может никого «переделать». Он считает, что должны пройти века, чтобы что-то изменилось.

В то же время артист признался, что может приехать в Россию только ради денег.

«Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше», — заявил он.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

Ранее у уехавшего из России Лагутенко нашли многомиллионные заработки.