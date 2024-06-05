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Ивлеева официально анонсировала открытие нового ресторана: «Всоси»

Блогерша Ивлеева поделилась роликом с анонсом открытия своего ресторана в Москве

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nudles.msk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Настя Ивлеева официально анонсировала открытие своего ресторана «Nudles by Ivleeva» в Москве. Она опубликовала ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео бывшая ведущая «Орла и решки» подходит к входу в заведение и вещает афишу с фразой: «Suck it». Некоторые подписчики удивились лозунгу заведения, посчитав, что блогершу «ничему жизнь не учит» и напомнили о скандале с «голой вечеринкой». При этом сама знаменитость уточнила, что фраза на листке переводится как «всоси». Она, по словам Ивлеевой, подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

Торжественное открытие ресторана пройдет с 7 по 8 июня. В меню будут представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Информация о том, что Ивлеева планирует открыть бар, появилась в марте. Тогда СМИ заподозрили, что блогерша хочет создать заведение по мотивам «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню бара можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями».

При этом ресторатор Александр Пичугин заявлял, что бар Nudles полностью ему принадлежит. Предприниматель объяснил, что действительно планировал открыть с Ивлевой совместный бизнес, но проект решили заморозить.

В 2022 году Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Этого не произошло, но юридическое лицо не было ликвидировано — в декабре 2023 года там обновились данные Ивлеевой, а в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.

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