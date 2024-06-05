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Александр Рогов рассказал, как чувствует себя в роли ведущего «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов заверил, что чувствует себя уверенно на «Модном приговоре»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Стилист Александр Рогов в разговоре с «Телепрограммой» рассказал, что комфортно себя чувствует на роли ведущего шоу «Модный приговор».

«Сейчас я чувствую в себе эту силу, эту свободу. Я абсолютно расслабленно чувствую себя в кадре: я знаю, что говорю, знаю, как улучшить шоу, на что я могу повлиять, и с радостью эту работу выполняю», — подчеркнул Рогов.

При этом блогер напомнил, что имеет уникальный статус на телешоу: он является единственным ведущим, которого выбрали именно зрители. Рогов также отметил, что несколько лет назад, вероятно, не согласился бы участвовать в телешоу, так как не чувствовал бы в себе такой же уверенности в своих силах.

«Если бы мне три года или даже два года назад предложили вести «Модный приговор», я бы скорее всего растерялся и подумал, что я пока еще не в том статусе, не в том ресурсе, чтобы идти в такое большое культовое шоу», — уточнил Рогов.

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