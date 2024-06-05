Бывший муж Бородиной развеял домыслы подписчиков о фейковой свадьбе

Бывший муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров развеял домыслы фанатов о фейковой свадьбе с молодой возлюбленной Валерией. В свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он выложил смонтированный ролик со свадьбы.

На кадрах видно, как Омаров в вечернем костюме готовится к церемонии. Также на видео показали невесту в белом платье, а также процесс подписания необходимых для брака документов.

Курбан Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В феврале 2023-го бизнесмен сделал предложение возлюбленной. Омаров выложил фотографии, сделанные во время отдыха в Таиланде. На одном из снимков предприниматель стоял на колене перед своей девушкой и держал красную коробку с помолвочным кольцом. На другом кадре влюбленные целовались.

В ноябре 2023-го предприниматель спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он опубликовал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке бизнесмен положил одну руку на талию Валерии, а другую держал на ее животе. 11 мая Курбан Омаров показал первые фото со свадьбы. На них видны лишь образы супругов, а также примерные локации: у машины и в ЗАГСе. В связи с этим некоторые фанаты предположили, что свадебной церемонии на самом деле не было.

Ранее Виктория Дайнеко осудила бывшего мужа Пелагеи.