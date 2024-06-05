У уехавшего из России Лагутенко нашли многомиллионные заработки

Музыкант Илья Лагутенко, уехавший из России, заработал на бизнесе в стране 19,3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

У лидера рок-группы «Мумий Тролль» есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Также, добавляет издание, артист является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко — Елене Кибиткиной.

Занимающаяся релизами песен рок-музыканта компания в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей, а чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.

Известно, что в 2021 году та же компания приносила музыканту гораздо больше денег — 99,6 миллионов рублей чистой прибыли.

Накануне стало известно, что уехавший из России комик Денис Чужой скрывал свое происхождение за рубежом.

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