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У уехавшего из России Лагутенко нашли многомиллионные заработки

Музыкант Лагутенко заработал 19,3 миллиона на бизнесе в России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Музыкант Илья Лагутенко, уехавший из России, заработал на бизнесе в стране 19,3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

У лидера рок-группы «Мумий Тролль» есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Также, добавляет издание, артист является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко — Елене Кибиткиной.

Занимающаяся релизами песен рок-музыканта компания в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей, а чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.

Известно, что в 2021 году та же компания приносила музыканту гораздо больше денег — 99,6 миллионов рублей чистой прибыли.

Накануне стало известно, что уехавший из России комик Денис Чужой скрывал свое происхождение за рубежом.

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