Звезда «Интернов» протаранил ворота на парковке в Москве

Актер Вадим Демчог протаранил ворота парковки на Варшавском шоссе, так как хотел попасть на специальную стоянку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает канал, сегодня утром исполнитель роли доктора Купитмана из сериала «Интерны» хотел попасть на огороженную часть стоянки, но его не пустил охранник со списком и железные заграждения. Актер возмутился происходящим, так как заплатил за парковочное место 800 рублей. В связи с чем Демчог несколько раз попытался протаранить заграждения и вступил в перепалку с охранником. Попасть на желаемое место у актера не вышло, поэтому после недолгих прений звезда «Интернов» ретировался.

Недавно блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов показал средний палец водителю автобуса в Москве. Он пытался съехать с тротуара на Кутузовский проспект задним ходом через автобусную полосу. В это время по дороге двигался автобус, водитель подождал, пока Тарасов пытается совершить свои маневры. Экс-футболист не сразу смог ровно вырулить на дорогу, поэтому то и дело сбивался с пути, а в конце движения и вовсе показал средний палец.

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