Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585019
Размер текста
А
А
А

Звезда «Интернов» протаранил ворота на парковке в Москве

Актер Вадим Демчог попытался протаранить ворота на парковку в Москве

close
100%
vdemchog

Актер Вадим Демчог протаранил ворота парковки на Варшавском шоссе, так как хотел попасть на специальную стоянку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает канал, сегодня утром исполнитель роли доктора Купитмана из сериала «Интерны» хотел попасть на огороженную часть стоянки, но его не пустил охранник со списком и железные заграждения. Актер возмутился происходящим, так как заплатил за парковочное место 800 рублей. В связи с чем Демчог несколько раз попытался протаранить заграждения и вступил в перепалку с охранником. Попасть на желаемое место у актера не вышло, поэтому после недолгих прений звезда «Интернов» ретировался.

Недавно блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов показал средний палец водителю автобуса в Москве. Он пытался съехать с тротуара на Кутузовский проспект задним ходом через автобусную полосу. В это время по дороге двигался автобус, водитель подождал, пока Тарасов пытается совершить свои маневры. Экс-футболист не сразу смог ровно вырулить на дорогу, поэтому то и дело сбивался с пути, а в конце движения и вовсе показал средний палец.

Ранее Поргина рассказала об «издевательствах» Варшавера над дочерью Захарова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами