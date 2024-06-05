Никас Сафронов ищет наследников, чтобы внести в свое завещание

Художник Никас Сафронов заявил, что ищет других наследников, чтобы оставить им часть своего имущества в завещании. Об этом пишет «СтарХит».

«Мне очень важно, чтобы наконец объявились все наследники, потому что я все равно хочу им что-нибудь оставить хотя бы финансово. У меня же есть какие-то сбережения. Часть, может быть, останется на фонд, а основная пойдет наследникам», — уточнил Сафронов.

Он также добавил, что намерен оставить трехэтажную квартиру в Москве городу, чтобы руководство столицы сделало в помещении музей памяти артиста. По словам Сафронова, самая прочная связь у него установилась с сыном Лукой Затравкиным, который поддержал решение художника подарить квартиру Москве.

«У меня почти пополам: с одной стороны я написал завещание, с другой, хочу, чтобы квартира досталась городу. Это вопрос сохранения наследия», — пояснил Сафронов.

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