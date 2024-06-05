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Леди Гага ответила на слухи о беременности

Певица Леди Гага опровергла сообщения о беременности

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ladygaga/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности в социальной сети TikTok.

38-летняя звезда выложила ролик, в котором опровергла сообщения.

«Не беременна — просто отчаянно рыдаю в спортзале», — процитировала она песню Тейлор Свифт.

Кроме того, она записала аудио, в котором намекнула, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что прямо сейчас кто-нибудь делает запрос в Pinterest, набирая все эпитеты, описывающие меня», — сказала она.

Также певица призвала поклонников голосовать на выборах президента США.

Накануне актрису с показавшимся журналистам большим животом сняли на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн).

Певица была на ужине вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

Ранее была раскрыта личность тайного мужа Анастасии Заворотнюк.

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