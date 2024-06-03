Ольга Орлова ответила хейтерам после появления в шоу о Заворотнюк

Певицу Ольгу Орлову атаковали хейтеры после того, как на шоу Андрея Малахова «Малахов» она рассказала о своих тайных визитах к актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Критики негодовали, что Орлова якобы раскрыла тайны Заворотнюк.

«Когда случилось это грустное событие, Андрей Малахов, наверное, единственный сделал программу, которую согласовал с семьей. Именно близкий круг Насти дал список тех, кого они хотели бы видеть на этой передаче», — сказала Орлова, уточнил, что семья звезды дала согласие на ее присутствие в эфире.

По словам певицы, она не сделала бы ничего, что могло бы скомпрометировать Заворотнюк и ее близких.

«Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи. Я читала комментарии пабликов, и у меня волосы дыбом встали от той злобы и желчи, которую там льют», — посетовала она.

Орлова также рассказала, что не смогла присутствовать на прощании с актрисой, потому что улетела к родным.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

Самой известной актерской работой Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Накануне экс-солистка «Блестящих» заявила, что познакомилась с Заворотнюк по инициативе мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева. Она также потеряла свою подругу и коллегу по группе Жанну Фриске из-за глиобластомы.

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