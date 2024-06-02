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Андрей Чернышов впервые стал отцом в 51 год

Актер Андрей Чернышов сообщил, что у него родился сын

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Андрей Чернышов сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что он стал отцом в первый раз.

У Чернышева родился сын Николай, который родился пять месяцев назад. 51-летний актер не стал раскрывать подробности о новорожденном.

«Это такие личные очень чувства. Дай бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, господи, за все», — поделился артист.

Чернышов признался, что не изменил свой график из-за рождения сына, однако его жена ушла в декрет. Артист отметил, что супруга не планирует долго сидеть в декрете.
Чернышов сыграл свадьбу с актрисой Марией Добржинской в 2016 году. Артист женился в 43 года.

«Это не от пренебрежения к этому институту, а потому что хотел быть уверен, что это раз и навсегда. Мне повезло — у меня замечательная жена, ребенок, родители еще живы, слава богу. Семья — это тыл», — объяснил актер.

Чернышов начал свою карьеру в 1994 году, став актером Московского государственного театра «Ленком». Он стал известен по сериалам «Свободная женщина», «Две судьбы», «Дама в очках с ружьем в автомобиле», «Наваждение», «Близнецы», «Право на любовь», «Общая терапия».

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