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В России завершились съемки фильма с Натальей Орейро в роли Снегурочки

Завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с Орейро в роли Снегурочки

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nataliaoreirosoy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России завершились съемки семейного новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу», где актриса и певица Наталья Орейро сыграла Снегурочку. Об этом говорится в Telegram-канале Киностудии имени Горького.

Сюжет картины рассказывает о серьезном и уважаемом юристе Петре Безуглове, чьи детские мечты и страхи начинают воплощаться в реальность. Это происходит по той причине, что дети главного героя нашли его письма сказочному персонажу и опустили их в почтовый ящик. В главных ролях — Наталия Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Антон Филипенко, режиссером выступил Кирилл Кузин. Премьера запланирована на конец 2025 года.

14 апреля Наталия Орейро уехала из России. Орейро приезжала на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу», которые проходили в Подмосковье. Как отмечал Mash, финальной локацией проекта с актрисой стала усадьба Ивановское в Подольске. Почти месяц ее территория была огорожена, а внутрь никого не пускали.

Ранее сообщалось, что «Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером.

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