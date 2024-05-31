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Кинопоиск объяснил, что «Маргоша» исчезла из доступа из-за ЛГБТ-контента

Сервис Кинопоиск объяснил, что изъять некоторые фильмы из доступа потребовал РКН

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СТС

Представители онлайн-кинотеатра Кинопоиск объяснили, почему некоторые фильмы и сериалы исчезли из доступа. Об этом пишет «Подъем».

СМИ обратили внимание на то, что из доступа были изъяты российские картины «Человек, который удивил всех», «Ученик», «Аутло», а также сериал «Маргоша», где герой магически оказался в женском теле.

В Кинопоиске рассказали, что по своей инициативе ничего не удаляли, а фильмы были скрыты из-за ЛГБТ-контента («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Роскомнадзор определил ряд фильмов и сериалов как пропаганду нетрадиционных отношений и разослал онлайн-кинотеатрам требования о недопустимости их трансляции в России. После получения таких требований Кинопоиск, как и другие сервисы, убрал такие тайтлы из доступа для подписчиков», — уточнили в пресс-службе.

Без официального требования РКН, отметили представители платформы, фильмы и сериалы с Кинопоиска не удалялись.

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