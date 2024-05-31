Норвежка получит 5 млн рублей за некачественную липосакцию у Хайдарова

Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и судившаяся с медучреждением норвежка заключили мировое соглашение. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда Москвы Марию Михайлову.

В рамках мирового соглашения клиника Хайдарова обязалась возместить расходы, связанные с оказанием услуг, а также издержки гражданки Норвегии в размере 4 млн 119 тысяч 319 рублей, и компенсировать моральный ущерб в размере 880 тысяч рублей.

Гражданка Норвегии Наргиз Шахобиддинова подала к ООО «Ай Кью Пластик» иск с требованием взыскать 24 млн рублей за оказание некачественной медицинской услуги — абдоминопластики с липосакцией.

На вторые сутки, утверждала пациентка, у нее развилась ишемия с последующим некрозом, однако ее выписали. Позднее в связи с ухудшением состояния и развитием гнойных процессов пациентка была вынуждена обратиться в другое медицинское учреждение.

Накануне следствие предъявило официальные обвинения заведующему клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву из-за операции, закончившейся трагически. Мужчин отправили под домашний арест как минимум на два месяца.

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