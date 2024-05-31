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Ольга Дибцева вспомнила, как на нее разозлились гримеры из-за сна на пляже

Актриса Ольга Дибцева призналась, что разозлила гримера загаром перед съемками

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Ольга Дибцева в интервью «СтарХиту» вспомнила, как взбесила гримеров своим загаром на полтела.

«Со мной на съемках произошла смешная ситуация. У меня тогда было одновременно несколько проектов в работе, я очень уставала, летала туда-сюда, не спала. Играла исторического персонажа, поэтому гримеры строго-настрого запретили мне загорать — я должна была быть фарфоровой!» — вспомнила Дибцева.

В итоге артистка из-за усталости уснула на пляже, у нее загорела половина лица и тела. По словам звезда «Холопа», визажисты и гримеры были в ярости, когда узнали об этом, им пришлось достаточно долго подбирать косметику, чтобы скрыть загар Дибцевой.

Недавно актриса снялась в мелодраме «Мелодия для двоих», съемки которой проходили в Турции. Артистка отметила, что была поражена радушием местных жителей по отношению к русским.

«Что касается людей, то все безумно приветливые: водители, ассистенты… Они настолько были рады нам, русским артистам, что постоянно улыбались, хотели как-то помочь и сделать для нас все самое лучшее», — резюмировала актриса.

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