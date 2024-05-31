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Сергей Никоненко рассказал, общается ли с украинскими коллегами после начала СВО

Режиссер Никоненко прекратил общение с украинскими коллегами-националистами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Сергей Никоненко в разговоре с aif.ru признался, что прекратил общение с некоторыми украинскими коллегами.

«Не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди... Допустим, режиссер Юрий Ильенко. Я еще по ВГИКу его помню, он чуть постарше учился», — вспомнил Никоненко.

Он напомнил, что в России Юрий Ильенко пользовался хорошей славой, его считали неплохим кинематографистом. По словам Никоненко, перед развалом СССР режиссер стал снимать русофобское кино, которое позже стало пользоваться популярностью у националистов. В качестве примера режиссер привел фильмы «Лебединое озеро. Зона» и «Белая птица с черной отметиной». Позже Ильенко снял фильм, где называл гетмана Мазепу героем, а российского императора Петра I «содомитом и предателем».

«Так часто бывает, что ненависть лишает человека таланта и разума», — резюмировал Никоненко.

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