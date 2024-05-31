«Я не говорю — гламурной»: Понаровская о моде в зрелом возрасте

Певица Ирина Понаровская в шоу «ОК на связи!» выразила мнение, что в любом возрасте можно одеваться со стилем.

«Мы не предполагаем, что в любом возрасте — абсолютно в любом возрасте — можно быть модной. Я не говорю — гламурной, я не говорю — оголенной», — подчеркнула Понаровская.

71-летняя артистка напомнила, что во время следующего концерта она сменит три образа. По словам певицы, выбирая наряд для выступления, она не задумывается об его комфортности, а старается неудобное сделать удобным. Понаровская также считает, что в России достаточно консервативная публика. По словам исполнительницы, в ее дома 10-метровая гардеробная, но несмотря на это Понаровская не может назвать себя шопоголиком.

В апреле Ирина Понаровская заявила, что возвращается к своему привычному весу при помощи голодания. Артистка напомнила, что для многих людей такой метод избавления от лишних килограммов может быть вредным или неэффективным. Исполнительница также добавила, что не обращает слишком много внимания на свой вес, поэтому редко встает на весы.

Ранее Ирина Безрукова вспомнила об опасном для жизни укусе сколопендры на телешоу.