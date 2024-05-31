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Пугачева обратилась к Орбакайте в новой песне: «Не высовывайся, дочка»

Певица Алла Пугачева выложила новый трек «Не высовывайся, дочка»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева опубликовала новую песню «Не высовывайся, дочка», премьера композиции состоялась 31 мая. Трек уже доступен на российских музыкальных стриминговых площадках.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», — поет артистка.

В треке Пугачева также пародирует слова своей дочери, которая в ответ на предостережения говорит: «Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе». Наследница подчеркивает, что не может оставаться в стороне и притворяться.

Помимо этого, исполнительница уверяет свою дочь в треке, что та последнего лишится, если не последует ее совету. Она предлагает переждать время, называя нынешнее общество больным и добавляет фразу: «Что же с них, убогих, взять?»

21 мая Алла Пугачева публиковала на своем YouTube-канале другую новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что внуку Пугачевой удалось продать дачу певицы.

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