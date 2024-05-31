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Коллега утонувшего в Химках якутского рэпера заявил, что он не спасал подругу из воды

Лейбл Cold Jug может выпустить последний альбом утонувшего рэпера Ian Hopeless

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IAN HOPELESS/VK

В среду, 29 мая, в подмосковных Химках утонул рэпер из Якутии Айаан Никифоров, выступавший под псевдонимом Ian Hopeless. Сооснователь лейбла Cold Jug Валерий Никифоров сообщил «Газете.Ru», что молодой человек отдыхал на водоеме со своей подругой, у него свело ноги в холодной воде. По его словам, Айаан не спасал девушку, как писали некоторые СМИ, а просто купался.

«29 мая примерно в 12:20 Айаан утонул. Он не спасал никого, просто ему свело ноги в холодной воде. Он был с подругой. Она пыталась его спасти, но не смогла, потому что была судорога обеих ног. Люди, которые проплывали рядом, пытались помочь, но смогли вытащить только девушку, а Айаана не смогли, к сожалению. Чуть позже водолазы нашли тело», — сообщил Валерий.

У артиста в Якутии остались мать и сестра, его тело передадут им. Валерий добавил, что мать рэпера должна решить, выпускать ли его последний альбом.

«Я сопровождаю тело Айаана до матери Якутск. В скором времени, как разберемся с моргом, мы вылетаем. Наша основная задача сейчас — это помочь матери. Неважно, сборами, какими-то мероприятиями, музыкой. Потому что готов альбом. Он радовался этому, он ждал этот релиз, он хотел. [Выпускать ли альбом] — это мы с мамой можем только решить. Как она скажет, так и сделаем. Потому что мы сами не можем, не имеем права», — объяснил он.

Сейчас лейбл организовал сбор средств для помощи семье погибшего артиста.

О смерти Айаана Никифорова сообщил Telegram-канал Shot. Мать рэпера рассказала изданию, что в тот день музыкант и его подруга были трезвы и не употребляли наркотики.

Ранее школьницу госпитализировали на концерте рэпера Шайни в Москве.

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