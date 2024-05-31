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Сергея Десницкого экстренно госпитализировали из-за сердечной недостаточности

Mash: актеру Сергею Десницкому вызвали скорую из-за проблем с сердцем

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве из-за сердечной недостаточности и анемии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, у заслуженного артиста РСФСР диагностировали слабость, одышку, отеки и высокое давление. Медики госпитализировали 83-летнего артиста с сердечной недостаточностью и тяжелой анемией. Сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии, которое отягощается хроническими заболеваниями Десницкого.

31 мая актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусной инфекцией. По информации канала, артистке стало лучше, поэтому ей больше не нужно лежать в больнице, ее выпустили долечиваться домой. Тем не менее больничный Немоляевой открыт еще неделю, а спектакль «Бешеные деньги» с ее участием руководство театра Маяковского решило пока перенести с 1 июня, заменив другой постановкой.

Ранее Ирина Безрукова вспомнила об опасном для жизни укусе сколопендры на телешоу.

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