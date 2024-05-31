ЮрКисс подогрел слухи об отношениях с Mia Boyka новым треком

Певец ЮрКисс (Юрий Киселев) записал с Mia Boyka совместный трек про любовь на фоне слухов об их романе.

После разрыва с Люсей Чеботиной оба артиста положительно отзывались друг о друге, однако спустя некоторое время ЮрКисс снял клип, где играла девушка, внешне очень похожая на певицу. Исполнительница же в свою очередь выпустила песню «За бывшего», где пела, что «лучше у него уже не будет». К тому же премьера этой песни состоится в тот же день, что и новый альбом Киселева.

Сегодня ЮрКисс выложил совместную песню с Mia Boyka, чем дополнительно подогрел слухи об их романе. Тем не менее артист все еще уходит от ответа на вопрос об отношениях с певицей, пишет «СтарХит».

«Я не уверен, готова ли будет моя девушка к тому графику, в котором я сейчас живу? У меня огромное количество проектов как по творчеству и лейблу, так и по бизнесу. Все это требует включения, ведь я строю свою империю, поэтому времени свободного совершенно нет», — резюмировал ЮрКисс.

Ранее Mia Boyka согласилась, чтобы Юрия Киселева называли ее парнем.