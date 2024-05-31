В Чите стартовал международный кинофестиваль

Торжественное открытие XI Забайкальского международного кинофестиваля состоялось 30 мая в Чите. В рамках смотра зрителям покажут более 60 фильмов, включая картины из Франции, Германии, Ирана, Испании, Португалии, Канады, Индии, Нидерландов, Сербии и Чехии.

Перед официальной церемонией открытия по «багуловой дорожке» (забайкальский багульник — символ региона, прим. «Газеты.Ru») прошлись Александр Домогаров, Алика Смехова, Игорь Ливанов, Владимир Стеклов, Юлия Рутберг, Борис Галкин, Илья Глинников, Александр Велединский и другие звезды театра и кино. Ведущими торжественной церемонии стали заслуженная артистка России Ольга Кабо и актер Андрей Чернышов. После официальной части гостям кинофестиваля показали художественный фильм режиссера Ирины Волковой «Вера», в основу сюжета которого легла повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось».

До последнего момента под вопросом было участие в мероприятии президента кинофестиваля, актера Александра Михайлова, которого накануне госпитализировали в местную больницу с высокой температурой. Однако, несмотря на диагностированное воспаление легких, Михайлов появился на багуловой дорожке, после чего выступил с приветственной речью со сцены зала Забайкальской краевой филармонии.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом фестиваля является советский и российский актер театра и кино Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная, а председателем оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. В этом году фестиваль продлится с 30 мая по 2 июня.

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