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«Она потрясающе встречала гостей»: продюсер «Моей прекрасной няни» о Заворотнюк

Продюсер Юлия Солдина вспомнила об уюте в гримерке Анастасии Заворотнюк

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Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина на шоу «Малахов» вспомнила, как уютно было в гримерке актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Она была легкой, забавной, смешной. Я всегда буду вспоминать разницу между гримерными комнатами, где были Настя Заворотнюк и Сергей Жигунов. Вот в гримерной у Жигунова было сразу понятно: Жигунов. А у Заворотнюк всегда был стол, всегда накрыто, тепло. Она потрясающе встречала гостей», — заявила Солдина.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

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