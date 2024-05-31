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Бритни Спирс сравнила с оргазмом отдых в Лас-Вегасе: «Господи, спасибо»

Певица Бритни Спирс поблагодарила бога за отдых в Лас-Вегасе с алкоголем

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, к которому приложила ряд роликов из Лас-Вегаса.

«Я в Вегасе, где есть алкоголь, еда и спа. Это как постоянный оргазм. Спасибо, Господи...» — написала исполнительница.

Свой пост певица сопроводила видео, в котором мужчина прыгает в бассейн, а затем певица радостно делает ему комплимент.

В начале мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.

Ранее блогер Варламов пожаловался на дорогое лечение в Европе.

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