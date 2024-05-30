Стало известно, где планируют похоронить Заворотнюк

Заслуженную артистку России актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он отметил, что «Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве».

При этом Life со ссылкой на Shot сообщал, что Заворотнюк собираются похоронить на Анкудиновском кладбище рядом с отцом. Также сообщалось, что отпевание актрисы пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в поселке Крекшино.

Актриса, известная всем по сериалу «Моя прекрасная няня», провела последние годы жизни в Подмосковье. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна. Организацией похорон займется сын артистки.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о жизни Заворотнюк, ее семье и продолжительной борьбе с болезнью.