Стало известно, где похоронят Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в поселке Крекшино. Актриса, известная всем по сериалу «Моя прекрасная няня», провела последние годы жизни в Подмосковье, а сейчас там находятся ее дети — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна. Организацией похорон займется сын артистки.

Отмечается, что на Анкудиновском кладбище в 2014 году Заворотнюк похоронила своего отца Юрия, а также там находятся могилы брата актрисы Святослава и его супруги Надежды.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее в сети появилось видео с проб Заворотнюк на «Мою прекрасную няню».