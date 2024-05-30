Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кинокритик: победу «Аноры» на Каннском фестивале обеспечила Грета Гервиг

Кинокритик Сычев: «Анора» выиграла на Каннском фестивале благодаря Грете Гервиг

close
100%
Stephane Mahe/Reuters

Фильм «Анора» получил главную награду Каннского фестиваля из-за режиссера Греты Гервиг, которая была в этом году председателем жюри, считает кинокритик Сергей Сычев. По сравнению с «эстетскими» фильмами фестиваля «Анора» ей понравилась, так как напомнила типичную независимую американскую картину, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Сычева, Гервик не является «рафинированной интеллектуалкой и эстеткой», поэтому фильмы в подобной стилистике ей не близки. При этом он напомнил, что на Каннском фестивале неоднократно главный приз не давали самым лучшим фильмам, впоследствии становившимися культовыми.

Награды в Каннах зачастую удостаивались картины, не заслуживавшие этого, считает критик. В этом случае, по его мнению, победы заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара. Что касается «Аноры», то эта картина не оставит никакого следа в истории кинематографа, убежден Сычев.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период», — добавил он, приведя в пример «Криминальное чтиво», «Догвилль» или «Летят журавли».

Напомним, также кинокритик заявлял, что в этом году без политики на конкурсе не обошлось, но затронула она не Россию, а Иран. Также он подчеркнул, что отмены русских в Каннах не было, и фильмы русских режиссеров на фестивале показывали всегда.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает 22-летняя звезда «Аноры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами