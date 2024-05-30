Кинокритик: победу «Аноры» на Каннском фестивале обеспечила Грета Гервиг

Фильм «Анора» получил главную награду Каннского фестиваля из-за режиссера Греты Гервиг, которая была в этом году председателем жюри, считает кинокритик Сергей Сычев. По сравнению с «эстетскими» фильмами фестиваля «Анора» ей понравилась, так как напомнила типичную независимую американскую картину, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Сычева, Гервик не является «рафинированной интеллектуалкой и эстеткой», поэтому фильмы в подобной стилистике ей не близки. При этом он напомнил, что на Каннском фестивале неоднократно главный приз не давали самым лучшим фильмам, впоследствии становившимися культовыми.

Награды в Каннах зачастую удостаивались картины, не заслуживавшие этого, считает критик. В этом случае, по его мнению, победы заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара. Что касается «Аноры», то эта картина не оставит никакого следа в истории кинематографа, убежден Сычев.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период», — добавил он, приведя в пример «Криминальное чтиво», «Догвилль» или «Летят журавли».

Напомним, также кинокритик заявлял, что в этом году без политики на конкурсе не обошлось, но затронула она не Россию, а Иран. Также он подчеркнул, что отмены русских в Каннах не было, и фильмы русских режиссеров на фестивале показывали всегда.

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