«Заставлю свою карьеру исчезнуть»: Эминем намекнул на уход со сцены

Рэпер Эминем опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) запись своего видеозвонка иллюзионисту Дэвиду Блейну. Так он анонсировал выход нового альбома и, как предположили поклонники, намекнул на уход со сцены.

Эминем попросил Блейна о совместном проекте, идею которого не раскрыл.

«Я гадаю, как далеко можно зайти с магией? Сделать трюк или что-то такое?» — спросил Эминем.

Блейн согласился и начал поедать стеклянный винный бокал.

«В качестве последнего фокуса я заставлю свою карьеру исчезнуть», — заявил 51-летний рэпер.

В ролике также появился анонс новой песни Эминем «Houdini», которая выйдет 31 мая. Предположительно, трек вдохновлен иллюзионистом Гарри Гудини — специалистом по трюкам с побегами и освобождениями.

Накануне дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

Ранее Эминем отпраздновал 16 лет трезвости.