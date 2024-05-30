Пригожин о включении Панина в реестр террористов: «Не слежу за больными людьми»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что не следит за жизнью Алексея Панина после включения его в реестр террористов.

Пригожин заявил, что ему неинтересно наблюдать за Паниным и его скандалами. Продюсер считает, что если актера включили в реестр террористов, то он это заслужил.

«Я не слежу за больными людьми. У некоторых просто кукуха уехала», — рассказал продюсер.

Пригожин уточнил, что не хочет тратить свое «драгоценное» время на тех, кто не заслуживает его внимания и времени. По словам продюсера, у него есть дела поважнее.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Панина внесли в список террористов и экстремистов.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

Ранее у признанного экстремистом Панина нашелся долг перед налоговой.