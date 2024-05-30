Продюсер предсказал исчезновение группы «Сплин»

Продюсер Сергей Дворцов предсказал полное исчезновение группы «Сплин» из отечественного шоу-бизнеса. Его цитирует портал «Страсти».

В 2022 году после концерта в Воронеже группа «Сплин» перестала давать концерты на территории России. Во время выступления лидер группы Александр Васильев сказал, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально», и выразил надежду, что уехавшие из страны артисты вернутся. После этого музыканта стали обвинять в отсутствии поддержки спецоперации России на Украине.

«Во время специальной военной операции на одном из концертов в городе Воронеже они нелицеприятно высказались по поводу СВО и Российской Федерации. И, соответственно, их начали постепенно убирать отовсюду», — сказал Дворцов.

По мнению Дворцова, в Воронеже с лиц артистов «слетела маска». При этом билет на концерт группы «Сплин», уточнил он, стоил от 4 тысяч рублей, а гонорары достигали 7 млн рублей.

«Что касается их нынешней ситуации, то я скажу так — там, где они сейчас находятся, концертов у них нет. Больше скажу, все выступления, которые у них были до поры до времени, были на минимальном плаву за минимальный гонорар», — поделился размышлениями он.

Продюсер выразил уверенность, что возвращения группы «Сплин» больше ждать не стоит, а «с музыкального пьедестала» они скоро могут исчезнуть насовсем.

Накануне сообщалось, что за пределами России у группы «Сплин» намечены лишь два концерта на 2024 год, хотя ранее график был плотным.

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